Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель

Президент США отметил, что ему удалось достигнуть с Меркель "невероятного взаимопонимания", невзирая на разногласия по взносам в НАТО и иммиграции.

Президент США Дональд Трамп в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказал об инциденте на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он не пожал ей руку, сообщает сообщает РИА Новости





"Тогда вроде кто-то крикнул: "Пожмите ей руку, пожмите ей руку", но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза", — сказал Трамп.





Президент США отметил, что ему удалось достигнуть с Меркель "невероятного взаимопонимания", невзирая на разногласия по взносам в НАТО и иммиграции.





"Люди отдают мне должное за замечательные отношения, которые у меня складываются со всеми лидерами, включая (президента Египта Абдель Фаттаха) ас-Сиси", — заявил он.





Дональд Трамп встретился с Ангелой Меркель в Белом доме 17 марта. Журналисты тогда попросили их пожать друг другу руки, но американский президент на просьбу не ответил. В Белом доме впоследствии объяснили, что произошло недопонимание, хотя многие СМИ сделали вывод, что Трамп проигнорировал канцлера намеренно.







