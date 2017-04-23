Талдыкорганцы хотят войти в Книгу рекордов Гиннесса

Талдыкорганцы на протяжении суток играли на домбре, передает передает Казинформ





Проект «Домбыра party - non stop» проходит в Казахстане в первый раз. В оформленной в национальном стиле юрте собрались кюйши, музыканты, певцы и жители Жетысуского края. Мастера искусства Алматинской области, музыканты филармонии имени Суюнбая исполняли традиционные казахские песни, дастаны, кюи.





Организаторы мероприятия, которое длилось на протяжении суток, хотят, чтобы его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Но представители Книги рекордов Гиннесса для официального установления рекорда не прибыли на вечер домбры в Талдыкорган. Тем не менее, им отправили полную видеозапись мероприятия.





В нашей стране впервые состоялось мероприятие такого масштаба, посвященное домбре. С утра исполнение кюев, песен, терме транслировалось на LED-экране. А собравшийся вечером на домбра-пати народ транслировал мероприятие в прямом эфире в социальных сетях.





Гульмира Байзакова.



