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Талдыкорганцы хотят войти в Книгу рекордов Гиннесса

23 апреля 2017, 01:01

С утра исполнение кюев, песен, терме транслировалось на LED-экране.

Талдыкорганцы на протяжении суток играли на домбре, передает Казинформ.

Проект «Домбыра party - non stop» проходит в Казахстане в первый раз. В оформленной в национальном стиле юрте собрались кюйши, музыканты, певцы и жители Жетысуского края. Мастера искусства Алматинской области, музыканты филармонии имени Суюнбая исполняли традиционные казахские песни, дастаны, кюи.

Организаторы мероприятия, которое длилось на протяжении суток, хотят, чтобы его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Но представители Книги рекордов Гиннесса для официального установления рекорда не прибыли на вечер домбры в Талдыкорган. Тем не менее, им отправили полную видеозапись мероприятия.

В нашей стране впервые состоялось мероприятие такого масштаба, посвященное домбре. С утра исполнение кюев, песен, терме транслировалось на LED-экране. А собравшийся вечером на домбра-пати народ транслировал мероприятие в прямом эфире в социальных сетях.

Гульмира Байзакова.

Фото: SaleGame.ru.

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