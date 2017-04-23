В Праге прошел марш против абортов

В акции приняли участие пять тысяч человек.

Более пяти тысяч граждан приняли в Праге участие в марше за запрет абортов. Об этом сообщила журналистам организовавшая шествие заместитель председателя чешской гражданской инициативы "Движение за жизнь" Зденка Рыбова , передает , передает ТАСС





"Мы хотим обратить внимание общества на значение института семьи и то, что аборты также являются убийством", - отметила она.





Демонстранты прошли по центральным улицам Праги до ее главной площади - Вацлавской. Шествие активно поддержала католическая церковь. Среди участников было много католических священников, включая чешского первоиерарха - кардинала Доминика Дуку.





Над шествием развевались чешские государственные флаги и белые полотнища, на которых синей краской были изображены контуры значительно увеличенного в размерах человеческого эмбриона. Демонстранты несли транспаранты с надписями: "Дети - это надежда!" и "Отметите законы, разрешающие аборты!". Перед началом марша Доминик Дука отслужил молебен в соборе святого Вита в Пражском граде, на котором благословил его участников.





Согласно данным полиции, нарушений порядка зафиксировано не было.



