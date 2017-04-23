В Праге прошел марш против абортов
23 апреля 2017, 01:12
В акции приняли участие пять тысяч человек.
Более пяти тысяч граждан приняли в Праге участие в марше за запрет абортов. Об этом сообщила журналистам организовавшая шествие заместитель председателя чешской гражданской инициативы "Движение за жизнь" Зденка Рыбова, передает ТАСС.
"Мы хотим обратить внимание общества на значение института семьи и то, что аборты также являются убийством", - отметила она.
Демонстранты прошли по центральным улицам Праги до ее главной площади - Вацлавской. Шествие активно поддержала католическая церковь. Среди участников было много католических священников, включая чешского первоиерарха - кардинала Доминика Дуку.
Над шествием развевались чешские государственные флаги и белые полотнища, на которых синей краской были изображены контуры значительно увеличенного в размерах человеческого эмбриона. Демонстранты несли транспаранты с надписями: "Дети - это надежда!" и "Отметите законы, разрешающие аборты!". Перед началом марша Доминик Дука отслужил молебен в соборе святого Вита в Пражском граде, на котором благословил его участников.
Согласно данным полиции, нарушений порядка зафиксировано не было.
Фото: rus.azattyq.org.
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