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В Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников

23 апреля 2017, 01:24

Погибли двое подростков.

Двое подростков тринадцати и четырнадцати лет стали жертвами лавины в западной части Румынии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает ТАСС.

По его данным, сход лавины произошел 22 апреля, в горах национального парка Ретезат. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил AP, что тела подростков были извлечены из-под снега, трое других участников группы не пострадали. "Они попали под лавину, к сожалению, спасти их было нельзя", - добавил он.

Арафат также отметил, что местные власти были предупрежден

Фото: ukrinform.ru.

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