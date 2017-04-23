В Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников

Двое подростков тринадцати и четырнадцати лет стали жертвами лавины в западной части Румынии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает ТАСС





По его данным, сход лавины произошел 22 апреля, в горах национального парка Ретезат. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил AP, что тела подростков были извлечены из-под снега, трое других участников группы не пострадали. "Они попали под лавину, к сожалению, спасти их было нельзя", - добавил он.





Арафат также отметил, что местные власти были предупрежден



