Казахстанские хоккеисты победили Австрию на старте чемпионата мира-2017

Сегодня, 23 апреля, в 20:00 по Астане Казахстану будет противостоять Южная Корея.

Сборная Казахстана в стартовой игре чемпионата мира-2017 в Первом дивизионе переиграла Австрию — 3:2.





Казахстанцы не стали долго запрягать и сразу взялись за дело, атака за атакой привели к шайбе Найджела Доуса, сумевшего уже в первом периоде оформить дубль. Во второй части Константин Комарек вернул австрийцев в игру, сократив разрыв, а позже Томас Раффль и вовсе счет сравнял. Все решал третий период, в котором Владимир Маркелов вывел казахстанцев вперед, как оказалось позже, эта шайба оказалась победной.





Сегодня, 23 апреля, в 20:00 по Астане Казахстану будет противостоять Южная Корея.





Австрия — Казахстан 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)





Шайбы:

0:1 — 08:26 Доус (Даллмэн, Сен-Пьер). В большинстве +1

0:2 — 14:56 Доус (Бойд). В равенстве

1:2 — 24:32 Комарек (Раффль, Шлахер). В равенстве

2:2 — 37:31 Раффль (Хофер, Комарек) В равенстве

2:3 — 43:38 Маркелов (Савченко, Старченко). В большинстве +1





Вратари: Штаркбаум — Колесник

Штраф: 16:8 (10:2, 2:2, 4:4).







