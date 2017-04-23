Казахстанец Сергей Морозов выиграл на турнире M-1 Challenge 76

Бойцы провели в октагоне все положенные три раунда.

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов одержал победу в бою на турнире M-1 Challenge 76 в Назрани (Ингушетия, Россия), передает Vesti.kz.





Его соперником был бразилец Фабрисио Саррафф. Бой легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) продлился все положенные три раунда по пять минут.





Казахстанец уступил в стартовом отрезке боя, но затем сумел переломить ход поединка и победил решением судей.



