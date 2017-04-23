На гала-концерте The Singer Димаш презентовал песню «Махаббат бер маған»

Сегодня на гала-концерте проекта The Singer Димаш Кудайбергенов презентовал песню «Махаббат бер маған» (Дай мне любовь). Об этом казахстанский певец написал на своей странице в Инстаграм, передает МИА «Казинформ».





«Сегодня прошел гала-концерт проекта The Singer, презентовал песню «Махаббат бер маған»! 3-4 месяца эфира и подготовка - все осталось позади!.. Я честно скажу, сейчас скучаю по сцене... Я уже давно привык к проекту! В интересные и сложные дни проекта всем отдавшим за меня голоса тысячу раз рахмет! Спасибо организаторам The Singer, HunanTV, выражаю благодарность лично господам Хуан Тао и Хун Сиао, всей моей команде, господину Не Сиен, Джонг Енг, особое место Шоко, госпоже Лаура Шенг, из далекого Уральска за еженедельную помощь в аранжировке другу Ерлану Бекчурину @erlanbekchurin "Batys Sound Studio", Бақытбеку Зейнелову "ДимашАли студио" из Актобе, Самал Ермаxановой из Алматы, студии «Ұлықпан Жолдасов», Атырау - Бауыржану Ақтаеву, Әйгерім Набиевой, господину Киду, за помощь в переводе - братьям Ерзату, Ертаю, Думану, на протяжении программы во многом меня информировавшему и руководящему работой - брату Араю, заботившимся о моем стиле госпожам Дуду, Сиао Сиао и господину Чи!!!», - отмечает Димаш.





Как подчеркивает певец: «Каждый сделал для меня что-то особенное!!! За великими делами стоят великие люди! Я чувствую себя счастливым, познакомившись с особенностями ваших профессий, вашей работы!!! Обнимаю всех!!! Самая большая удача для меня, что вы стали для меня особенно дорогими!!! Я вас люблю!!! Алпамыс @asharimov, для тебя отдельное место! За тебя братишка Жан Дос тысячу и один раз благодарен Аллаху!».





Напомним, Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале Singer-2017. 22-летний Димаш Кудайбергенов - обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец», награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана».





27 марта 2017 года Димаш завоевал китайский «Грэмми», выиграв в Китае премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии». Затем в ходе 17th Top China Music Awards Димаша признали популярным певцом международного уровня. Конкурс The Singer стартовал 21 января 2017 года в городе Чанша провинции Хунань КНР. В Китае Димаш обрел большую популярность, его поклонницы пели песни на казахском языке, заваливали подарками, встречали и провожали его в аэропортах.



