Несогласный с судейским решением киргизский боец отказался покидать ринг

23 апреля 2017, 07:35

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину.

В рамках чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» прошел поединок киргизского бойца Дастана Шаршеева и россиянина Антона Калинина, сообщает Lenta.ru.

Видео появилось на YouTube-канале TATNEFT ARENA.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину. Несогласный с их решение представитель Киргизии отказался уходить с ринга и покинул его только 5 минут спустя, после уговоров сотрудников охраны арены, рефери поединка и своего секунданта.



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