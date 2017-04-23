Несогласный с судейским решением киргизский боец отказался покидать ринг
23 апреля 2017, 07:35
Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину.
В рамках чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» прошел поединок киргизского бойца Дастана Шаршеева и россиянина Антона Калинина, сообщает Lenta.ru.
Видео появилось на YouTube-канале TATNEFT ARENA.
Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Калинину. Несогласный с их решение представитель Киргизии отказался уходить с ринга и покинул его только 5 минут спустя, после уговоров сотрудников охраны арены, рефери поединка и своего секунданта.
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