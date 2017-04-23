Аким ВКО подверг критике работу общественного транспорта в Семее
23 апреля 2017, 08:00
На ремонт улиц в этом году выделят рекордную сумму - свыше 2 миллиардов тенге.
Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов подверг резкой критике работу общественного транспорта в Семее, сообщает 24.kz.
Во время своего визита в город он посетил ряд социальных объектов и проехал в качестве пассажира в одном из автобусов. Поездкой глава региона остался недоволен: автобусы грязные, а у водителей нет четкого графика движения. Напомним, ранее перевозчики жаловались на разбитые дороги и низкий тариф.
На встрече с депутатами и руководителями автопарков аким отметил, что на ремонт улиц в этом году выделят рекордную сумму - свыше 2 миллиардов тенге.
«Я неслучайно у вас спросил, кто из вас ездит на автобусе. Таковых не нашлось. Это правильно. Поэтому вы плохо знаете, как организована работа общественного транспорта. В автобусе, в котором я имел честь ехать вместе со своими партнерами и коллегами, выхлопная труба внутри автобуса. Это нормально? Это не нормально! В другом автобусе вместо стекла кусок жести. Вынесите на сессию маслихата этот вопрос и давайте ответьте своей работой на доверие граждан города Семей», - подчеркнул Даниал Ахметов.
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