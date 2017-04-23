Аким ВКО подверг критике работу общественного транспорта в Семее

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов подверг резкой критике работу общественного транспорта в Семее, сообщает 24.kz.





Во время своего визита в город он посетил ряд социальных объектов и проехал в качестве пассажира в одном из автобусов. Поездкой глава региона остался недоволен: автобусы грязные, а у водителей нет четкого графика движения. Напомним, ранее перевозчики жаловались на разбитые дороги и низкий тариф.





На встрече с депутатами и руководителями автопарков аким отметил, что на ремонт улиц в этом году выделят рекордную сумму - свыше 2 миллиардов тенге.





«Я неслучайно у вас спросил, кто из вас ездит на автобусе. Таковых не нашлось. Это правильно. Поэтому вы плохо знаете, как организована работа общественного транспорта. В автобусе, в котором я имел честь ехать вместе со своими партнерами и коллегами, выхлопная труба внутри автобуса. Это нормально? Это не нормально! В другом автобусе вместо стекла кусок жести. Вынесите на сессию маслихата этот вопрос и давайте ответьте своей работой на доверие граждан города Семей», - подчеркнул Даниал Ахметов.







