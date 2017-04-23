Тысячи казахстанцев приняли участие в марафоне

В этом году на забег зарегистрировалось более 15 тысяч человек.

В Алматы стартовало одно из крупных событий - "Алматы Марафон", сообщает Zakon.kz.





Это уже шестой по счету "Алматы Марафон". Старт был дан в 8:00 в Парке Первого Президента.





Участники бегут на разные дистанции: полный марафон (42 километра 195 метров), полумарафон (21 километр), забег-спутник (10 километров), детский забег (3 километра, для детей 10-14 лет), а также участники проходят командную эстафету "Экиден" (42 километра 195 метров).





"Я уверен, что таких спортивных мероприятий у нас будет больше. Они не только повышают узнаваемость Алматы, но и стимулируют экономику. Мне только что сказали, что за последнюю неделю очень много горожан и гостей пришли в магазины, чтобы купить спортинвентарь. Я уверен, он не будет лежать у вас дома, вы будете бегать, заниматься спортом и украшать наш город", - сказал аким Бауыржан Байбек.





В этом году на забег зарегистрировалось более 15 тысяч человек.







