Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки
23 апреля 2017, 09:05
На внутренней части винила оказалась надпись "Трамп погубит Америку".
Британская рок-группа The Smiths в субботу удивила поклонников выходом нового сингла с неизданными композициями на виниловой пластинке, на которой вместо маркировки было выгравировано послание о президенте США Дональде Трампе, сообщает ТАСС.
Неожиданное открытие обладатели грампластинки сделали только распаковав ее. На внутренней части винила, где, как правило, располагается маркировка, обозначающая происхождение и детали о производстве записи, оказалась надпись "Трамп погубит Америку" (Trump will kill America). Подробности появления послания на записи пока не известны.
The Smiths’ new 7" release for @RecordStoreDay features a biting jab at Donald Trump etched into the vinyl https://t.co/lVLUP0ouJR— Pitchfork (@pitchfork) 23 апреля 2017 г.
Новый сингл с двумя ранее неиздававшимися композициями был анонсирован группой относительно давно, однако только недавно стало известно, что он выйдет в так называемый День музыкального магазина (Record Store Day), который ряд независимых музыкальных лейблов в этом году отметили 22 апреля.
Британский коллектив The Smiths был образован в Манчестере в 1982 году Стивеном Патриком Моррисси и Джонни Марром. Группа считается одной из наиболее важных британских альтернативных команд, появившихся из инди-сцены в 80-х годах прошлого века. Всего на счету The Smiths четыре студийных альбома, одними из самых известных композиций считаются "How soon is now?" (1984) и "There Is a Light That Never Goes Out" (1986).
Фото: Fanart.tv
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