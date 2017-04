Группа The Smiths выпустила пластинку со словами о Трампе вместо маркировки

Неожиданное открытие обладатели грампластинки сделали только распаковав ее. На внутренней части винила, где, как правило, располагается маркировка, обозначающая происхождение и детали о производстве записи, оказалась надпись "Трамп погубит Америку" (Trump will kill America). Подробности появления послания на записи пока не известны.

The Smiths’ new 7" release for @RecordStoreDay features a biting jab at Donald Trump etched into the vinyl https://t.co/lVLUP0ouJR

Новый сингл с двумя ранее неиздававшимися композициями был анонсирован группой относительно давно, однако только недавно стало известно, что он выйдет в так называемый День музыкального магазина (Record Store Day), который ряд независимых музыкальных лейблов в этом году отметили 22 апреля.





Британский коллектив The Smiths был образован в Манчестере в 1982 году Стивеном Патриком Моррисси и Джонни Марром. Группа считается одной из наиболее важных британских альтернативных команд, появившихся из инди-сцены в 80-х годах прошлого века. Всего на счету The Smiths четыре студийных альбома, одними из самых известных композиций считаются "How soon is now?" (1984) и "There Is a Light That Never Goes Out" (1986).