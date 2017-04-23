В память о погибшем велогонщике "Астаны" команда вышла на старт с траурными лентами
23 апреля 2017, 10:09
На стартовой линии в городе Пореч весь пелотон почтил память Микеле Скарпони минутой молчания.
В тяжелый для всего велоспорта день, команда «Астана» вышла на старт 5-го этапа «Тура Хорватии» в память о Микеле Скарпони, погибшем во время тренировки, сообщается на сайте команды.
На стартовой линии в городе Пореч весь пелотон почтил память Микеле Скарпони минутой молчания. В знак скорби гонщики «Астаны» стартовали с траурными ленточками на рукавах.
- День получился очень тяжелым для всех нас. Рано утром пришла трагическая новость о гибели одного из лучших гонщиков нашей команды Микеле Скарпони, который был не только лидером, но и душой команды, человеком с большой буквы. Для нас это огромная потеря, невероятный стресс. Еще раз от команды «Астана» я хочу выразить глубокие соболезнования семье и близким Микеле, его жене и детишкам, которые остались без отца… Тяжелый удар для всех нас. В такой день очень сложно сконцентрироваться и думать о гонке. Но, мы считаем, что лучшее, что могла сделать команда в такой день – это выйти на старт, показать хорошую борьбу, постараться победить и таким образом почтить его память, - сказал спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.
Пятый этап «Тура Хорватии стартовал в Порече, а финишировал на вершине сложного подъема в местечке Учка. Дистанция этапа составила 141 км. Команда «Астана» на протяжении этапа поддерживала своего лидера Йеспера Хансена. На заключительном подъеме Бахтияр Кожатаев оказал Хансену существенную помощь, оставив его в группе лидеров лишь за 2 километра до финиша, отметившись еще и атакой.
В итоге, Хансен провел хорошую гонку и финишировал 7-м, уступив всего 20 секунд победителю этапа, испанцу Хайме Росону.
- Йеспер сегодня хорошо себя показал, финишировал 7-м. Также, Бахтияр проехал сильную гонку, все время был рядом с Хансеном, в финале попробовал атаковать, чтобы заставить работать соперников. Результат Йеспера говорит о том, что гонщик приходит в себя и подходит в хорошей форме к «Джиро д’Италия». Думаю, он сможет проявить себя в Италии, ему по силам побороться за победу на одном из этапов, - добавил Дмитрий Фофонов.
Результат на сегодняшнем этапе позволил Хансену подняться на 8-е место в общем зачете. Перед заключительным этапом «Тура Хорватии гонщик «Астаны» уступает лидеру, Хайме Росону 1 минуту и 20 секунд.
Сегодня пройдет последний, 6-й этап «Тура Хорватии 2017»: 147 км от города Самобор до Загреба.
Фото: Astanaproteam
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