В память о погибшем велогонщике "Астаны" команда вышла на старт с траурными лентами

На стартовой линии в городе Пореч весь пелотон почтил память Микеле Скарпони минутой молчания. В знак скорби гонщики «Астаны» стартовали с траурными ленточками на рукавах.





- День получился очень тяжелым для всех нас. Рано утром пришла трагическая новость о гибели одного из лучших гонщиков нашей команды Микеле Скарпони, который был не только лидером, но и душой команды, человеком с большой буквы. Для нас это огромная потеря, невероятный стресс. Еще раз от команды «Астана» я хочу выразить глубокие соболезнования семье и близким Микеле, его жене и детишкам, которые остались без отца… Тяжелый удар для всех нас. В такой день очень сложно сконцентрироваться и думать о гонке. Но, мы считаем, что лучшее, что могла сделать команда в такой день – это выйти на старт, показать хорошую борьбу, постараться победить и таким образом почтить его память, - сказал спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.





Пятый этап «Тура Хорватии стартовал в Порече, а финишировал на вершине сложного подъема в местечке Учка. Дистанция этапа составила 141 км. Команда «Астана» на протяжении этапа поддерживала своего лидера Йеспера Хансена. На заключительном подъеме Бахтияр Кожатаев оказал Хансену существенную помощь, оставив его в группе лидеров лишь за 2 километра до финиша, отметившись еще и атакой.





В итоге, Хансен провел хорошую гонку и финишировал 7-м, уступив всего 20 секунд победителю этапа, испанцу Хайме Росону.