Бой с Головкиным можно организовать в любое время - Рамирес

23 апреля 2017, 10:24

Мексиканец готов рассмотреть бой с GGG после встречи с Бурсаком.

Мексиканец Хильберто Рамирес (34-0, 24 КО), чемпион WBO во втором среднем весе, заявил, что готов всерьез рассмотреть бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) после встречи с украинцем Максимом Бурсаком (33-4-1, 15 КО), сообщает Vesti.kz.

"Бой с Головкиным можно организовать в любое время, - сказал Рамирес накануне поединка с Бурсаком. - Но сейчас я сосредоточен на встрече с Максом Бурсаком. Мы хотим победить его и защитить титул. После этого поединка мы посмотрим, какие у меня могут быть соперники.

Я хочу драться с лучшими в моем весе, или в соседней категории. Я готов дать шанс тем, кто хочет встречи со мной", - сказал Рамирес.

Фото: boxingscene.com


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