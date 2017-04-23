Бой с Головкиным можно организовать в любое время - Рамирес
23 апреля 2017, 10:24
Мексиканец готов рассмотреть бой с GGG после встречи с Бурсаком.
Мексиканец Хильберто Рамирес (34-0, 24 КО), чемпион WBO во втором среднем весе, заявил, что готов всерьез рассмотреть бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) после встречи с украинцем Максимом Бурсаком (33-4-1, 15 КО), сообщает Vesti.kz.
"Бой с Головкиным можно организовать в любое время, - сказал Рамирес накануне поединка с Бурсаком. - Но сейчас я сосредоточен на встрече с Максом Бурсаком. Мы хотим победить его и защитить титул. После этого поединка мы посмотрим, какие у меня могут быть соперники.
Я хочу драться с лучшими в моем весе, или в соседней категории. Я готов дать шанс тем, кто хочет встречи со мной", - сказал Рамирес.
Фото: boxingscene.com
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