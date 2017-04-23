Предложение руки и сердца сделали на "Алматы Марафоне"

Поднявшись на сцену Еркебулан одел кольцо своей девушке Маржан и она сказала "да".

На "Алматы Марафоне" романтичный парень сделал предложение своей девушке, сообщает Zakon.kz.





После того, как Еркебулан прошел дистанцию и получил медаль, он решил сделать один из важных шагов в жизни. Поднявшись на сцену Еркебулан одел кольцо своей девушке Маржан и она сказала "да".





«Алматы Марафон» входит в число международных марафонов, являющихся благотворительными: средства, полученные со стартовых взносов участников, направляются на благотворительные цели.





В этом году прошел VI по счету благотворительный марафон, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек, из которых 13 тыс. официально зарегистрированных. По традиции участники забега стартовали с Парка Первого Президента и финишировали на Центральном стадионе. Весь маршрут марафона оснащен пунктами медицинской помощи, воды и питания и др.



