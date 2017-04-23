Рамирес одержал победу над Бурсаком и защитил титул чемпиона WBO

Мексиканский боксер-профессионал Хильберто Рамирес одержал победу над украинцем Максимом Бурсаком, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) и продлился все отведенные 12 раундов. Рамирес одержал победу единогласным судейским решением и удачно провел свою первую защиту титула чемпиона WBO во втором среднем весе.





Для мексиканца, не знающего поражений, эта победа стала 35-й в профессиональном боксе. Бурсак, в свою очередь, проиграл в пятый раз.

Напомним, перед боем Рамирес заявил, что потом готов всерьез рассмотреть вопрос организации боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.



