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Mitsubishi построит в Китае свой первый завод по производству двигателей

23 апреля 2017, 11:30

Строительство завода в центральной провинции Хунань начнется в течение этого года, а его мощность составит 150 тысяч двигателей в год.

Японская компания Mitsubishi планирует построить в Китае свое первое предприятие по производству двигателей для их последующей установки на собираемые там кроссоверы Outlander, сообщает ТАСС.

Строительство завода в центральной провинции Хунань начнется в течение этого года, а его мощность составит 150 тысяч двигателей в год.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд иен ($92 млн). За счет этого компания рассчитывает укрепить свое присутствие на китайском рынке и сократить издержки, связанные с поставками двигателей из Японии.

Производство кроссоверов Outlander в КНР ведется на совместном предприятии Mitsubishi и Guangzhou Automobile Group (GAC).

По прогнозам экспертов, к 2020 году продажи новых автомобилей в Китае вырастут на 10% по сравнению с нынешним уровнем и составят более 30 млн штук. При этом наибольшую долю на рынке будут занимать кроссоверы.

Фото: Drom.ru


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