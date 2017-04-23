Житель Шымкента нашел 2 млн тенге и вернул хозяину
23 апреля 2017, 12:10
Поступок казахстанца приятно удивил соотечественников.
Заведующий складом строительной компании в Шымкенте стал обладателем денежной находки.
Вечером после работы Куаныш Накыпбеков возле жилого дома нашел борсетку, в которой было около двух миллионов тенге.
"Куаныш тут же начал искал хозяина по документам, обратился в ближайшие магазины, друзья проверили через социальные сети и вскоре нашли… Борсетка со всем содержимом, включая деньги, передана в целостности и сохранности хозяину", — написал в социальной сети представитель строительной компании Алтай Айнабек.
Поступок казахстанца приятно удивил соотечественников.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik
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