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Житель Шымкента нашел 2 млн тенге и вернул хозяину

23 апреля 2017, 12:10

Поступок казахстанца приятно удивил соотечественников.

Заведующий складом строительной компании в Шымкенте стал обладателем денежной находки.

Вечером после работы Куаныш Накыпбеков возле жилого дома нашел борсетку, в которой было около двух миллионов тенге.

"Куаныш тут же начал искал хозяина по документам, обратился в ближайшие магазины, друзья проверили через социальные сети и вскоре нашли… Борсетка со всем содержимом, включая деньги, передана в целостности и сохранности хозяину", — написал в социальной сети представитель строительной компании Алтай Айнабек.

Поступок казахстанца приятно удивил соотечественников.

Источник: Sputnik.kz

Фото: Sputnik



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