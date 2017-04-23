Командир-пограничник в Атырау отбирал деньги у солдат

В Атырау командир роты одной из местных воинских частей Пограничной службы КНБ РК отбирал денежное довольствие у солдат-срочников, которое поступает им на пластиковые банковские карты, сообщает atpress.kz.





Как сообщили в военной прокуратуре Западного региона, в качестве потерпевших по делу проходят 103 солдата, в отношении их командира избрана мера пресечения в виде залога. Досудебным расследованием занималось Западное региональное военно-следственное управление МВД РК, и в настоящее время офицер уже предстал перед военным судом.





Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Это «Злоупотребление властью», «Заведомо ложный донос», а также «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний».





Из неофициальных источников известно, что командир-пограничник якобы оказывал в ходе следствия давление на ограбленных им солдат и заставлял давать ложные показания, в результате чего некоторых военнослужащих даже пришлось перевести в другую воинскую часть.



