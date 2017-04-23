Объявлена дата выхода фильма "Дэдпул-2"
23 апреля 2017, 13:15
Известно, что съёмки фильма должны начаться в июне этого года.
Фильм "Дэдпул-2" выйдет на большой экран 1 июня 2018 года, сообщает Life.ru.
Известно, что съёмки фильма должны начаться в июне этого года.
Напомним, ранее продюсер фильма и исполнитель главной роли Райан Рейнольдс объявил о том, что у его героя появится любовный интерес к наёмнице-мутанту, которую сыграет актриса Зази Битц. Авторами сценария второй части "Дэдпула" будут Ретт Риз и Пол Верник, а режиссёром — Дэвид Литч.
Фото: 20th Century Fox
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