Объявлена дата выхода фильма "Дэдпул-2"

Известно, что съёмки фильма должны начаться в июне этого года.

Фильм "Дэдпул-2" выйдет на большой экран 1 июня 2018 года, сообщает Life.ru.





Известно, что съёмки фильма должны начаться в июне этого года.





Напомним, ранее продюсер фильма и исполнитель главной роли Райан Рейнольдс объявил о том, что у его героя появится любовный интерес к наёмнице-мутанту, которую сыграет актриса Зази Битц. Авторами сценария второй части "Дэдпула" будут Ретт Риз и Пол Верник, а режиссёром — Дэвид Литч.



