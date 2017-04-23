В самом "толстом" городе Британии устроили хаос в очереди за бесплатной пиццей

Как сообщает The Sun, недавно открывшийся ресторанчик Domino’s Pizza предлагал первым ста посетителям бесплатную пиццу, и люди со всех ног бросились за угощением, некоторые водители ради этого даже побросали свои авто на обочине.

Посетители отпихивали друг друга и прыгали, надеясь войти в число первых ста счастливчиков. Их действия внесли такой хаос, что пришлось вызывать стражей правопорядка.





— Этот город стал предметом шуток, его называют самым "толстым". И вот каков результат, когда открывается пиццерия! — рассказал очевидец событий.





Примечательно, что только вчера мэр города жаловался на слишком большое количество ресторанов быстрого питания.