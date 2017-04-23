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В самом "толстом" городе Британии устроили хаос в очереди за бесплатной пиццей

23 апреля 2017, 13:29

Посетители отпихивали друг друга и прыгали, надеясь войти в число первых ста счастливчиков.

Жители британского Уайтхэвена, где, согласно данным, 76 процентов населения страдает от ожирения, устроили настоящий хаос в очереди за бесплатной пиццей, сообщает Life.ru.

Как сообщает The Sun, недавно открывшийся ресторанчик Domino’s Pizza предлагал первым ста посетителям бесплатную пиццу, и люди со всех ног бросились за угощением, некоторые водители ради этого даже побросали свои авто на обочине.



Посетители отпихивали друг друга и прыгали, надеясь войти в число первых ста счастливчиков. Их действия внесли такой хаос, что пришлось вызывать стражей правопорядка.

— Этот город стал предметом шуток, его называют самым "толстым". И вот каков результат, когда открывается пиццерия! — рассказал очевидец событий.

Примечательно, что только вчера мэр города жаловался на слишком большое количество ресторанов быстрого питания.

Фото: Flickr.com

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