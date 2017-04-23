В ВКО из-за разлива реки Ульба эвакуируют людей
23 апреля 2017, 13:48
Уровень воды поднялся почти на метр. Подтоплено 14 дворовых территорий.
Спасатели Восточно-Казахстанской области эвакуируют жителей села Новая Ульба Глубоковского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Уровень воды поднялся почти на метр. Подтоплено 14 дворовых территорий.
"С 12-30 по информации КГП «ОблШыгысЖол» в связи с поднятием уровня воды в реке Ульба на 30 км автодороги закрыто движение на а/д областного значения «Усть-Каменогорск- Горная Ульбинка- Северное км 16-60» (30-45 км) для всех видов автотранспорта", - сообщили в ведомстве.
Фото: ДЧС ВКО
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