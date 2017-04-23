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В ВКО из-за разлива реки Ульба эвакуируют людей

23 апреля 2017, 13:48

Уровень воды поднялся почти на метр. Подтоплено 14 дворовых территорий.

Спасатели Восточно-Казахстанской области эвакуируют жителей села Новая Ульба Глубоковского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Уровень воды поднялся почти на метр. Подтоплено 14 дворовых территорий.

"С 12-30 по информации КГП «ОблШыгысЖол» в связи с поднятием уровня воды в реке Ульба на 30 км автодороги закрыто движение на а/д областного значения «Усть-Каменогорск- Горная Ульбинка- Северное км 16-60» (30-45 км) для всех видов автотранспорта", - сообщили в ведомстве.

Фото: ДЧС ВКО

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