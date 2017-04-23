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Британская "Партия независимости" UKIP требует ввести запрет на хиджабы

23 апреля 2017, 14:31

Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.

На предстоящих досрочных всеобщих выборах в Великобритании "Партия независимости" UKIP планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в публичных местах, сообщает Би-би-си.

Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.

Как ожидается, в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой также будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Кроме этого, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан незамедлительно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.

Прежний лидер UKIP Найджел Фарадж в 2010 году уже предлагал запретить хиджабы, но не был поддержан партией, которая не включила это требование и в свою предвыборную программу на выборах 2015 года.

Досрочные всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 8 июня.

Ношение мусульманских головных уборов, полностью закрывающих лицо женщины, запрещено в некоторых странах Европы, включая Францию, Бельгию и Болгарию. В ряде стран действуют частичные ограничения на ношение такого вида одежды.

Фото: GETTY IMAGES


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