Британская "Партия независимости" UKIP требует ввести запрет на хиджабы
23 апреля 2017, 14:31
Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.
На предстоящих досрочных всеобщих выборах в Великобритании "Партия независимости" UKIP планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в публичных местах, сообщает Би-би-си.
Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.
Как ожидается, в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой также будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.
Кроме этого, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан незамедлительно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.
Прежний лидер UKIP Найджел Фарадж в 2010 году уже предлагал запретить хиджабы, но не был поддержан партией, которая не включила это требование и в свою предвыборную программу на выборах 2015 года.
Досрочные всеобщие выборы в парламент Великобритании состоятся 8 июня.
Ношение мусульманских головных уборов, полностью закрывающих лицо женщины, запрещено в некоторых странах Европы, включая Францию, Бельгию и Болгарию. В ряде стран действуют частичные ограничения на ношение такого вида одежды.
Фото: GETTY IMAGES
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