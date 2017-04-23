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Мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии

23 апреля 2017, 14:46

Именно здесь, среди величественных и холодных пейзажей, Кори создал свою глубокую историю человека и его единения с природой.

Фотохудожник Кори Дзуккарелли (Kory Zuccarelli), более известный под сетевым ником Zuke, заболел раком. К счастью, он смог излечиться от смертельного недуга, но этот опыт навсегда поменял его взгляд на вещи. Осознание того, что земная жизнь далеко не бесконечна, подтолкнуло Кори к привычке не откладывать свои задумки в долгий ящик. И он начал упорно трудиться над своими креативными проектами.

Одной из таких задумок, воплощенных в реальность, стал проект «Понимание человека», собравший в себе сюрреалистичные кадры, похожие на иллюстрации к мрачным сказкам. Для его создания американский фотограф отправился в далекую Исландию. Именно здесь, среди величественных и холодных пейзажей, Кори создал свою глубокую историю человека и его единения с природой.
















Источник: zukephotography.com

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