Певицу Лолиту отказались пускать на Украину
23 апреля 2017, 15:12
Певицу сняли с поезда.
Российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом она сообщила в воскресенье, 23 апреля, на своих страницах в соцсетях, в том числе в Twitter, передает Lenta.ru.
«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину», — рассказала исполнительница.
По словам Лолиты, ее сразу пересадили на другой поезд. Милявская пояснила, что въезд ей закрыли за посещение Керчи в 2015 году.
У певицы есть только один ребенок от брака с третьим мужем Александром Цекало — дочь Ева 1999 года рождения. Они живет с бабушкой в Киеве.
Фото: РИА Новости
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