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Певицу Лолиту отказались пускать на Украину

23 апреля 2017, 15:12

Певицу сняли с поезда.

Российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом она сообщила в воскресенье, 23 апреля, на своих страницах в соцсетях, в том числе в Twitter, передает Lenta.ru.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину», — рассказала исполнительница.

По словам Лолиты, ее сразу пересадили на другой поезд. Милявская пояснила, что въезд ей закрыли за посещение Керчи в 2015 году.

У певицы есть только один ребенок от брака с третьим мужем Александром Цекало — дочь Ева 1999 года рождения. Они живет с бабушкой в Киеве.

Фото: РИА Новости

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