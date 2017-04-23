В Австралии задержали мальчика, проехавшего за рулем 1300 км

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени, однако полиция сообщила о нем только в воскресенье. Как заявил официальный представитель полиции штата, мальчик направлялся из города Кендалл в Перт, который находится на противоположной стороне Австралии, и проехал уже около 1300 километров.





По его словам, полицейские обратили внимание на автомобиль из-за "тащившегося по земле" бампера. "Водителем, по результатам проверки, оказался 12-летний мальчик, направлявшийся из Кендалла в Перт", — сказал представитель полиции.





Полиция задержала мальчика и направила его в отделение. Другие обстоятельства инцидента уточняются.