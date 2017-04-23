В чужом глазу соринку видеть: В Уральске водитель автобуса снял нарушение коллеги
23 апреля 2017, 16:23
Свою съемку за рулем автобуса водитель, видимо, не считает нарушением.
Личность водителя пассажирского автобуса в настоящее время устанавливают полицейские, сообщает «Мой ГОРОД».
В мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором водитель автобуса снимает на телефон, как к остановке «Завод «Омега» в Уральске подъезжает автобус маршрута №5. Всю съемку автор ролика сопровождает комментариями о том, что «пятерка» наглым образом останавливается на «Омеге».
Напомним, что после закрытия на реконструкцию деповского моста в Уральске общественный транспорт ездит теперь под омеговским мостом и на остановке «Омега» останавливаться не должен. Как раз тот факт, что автобус маршрута №5 остановился на данной остановке, и возмутило автора ролика.
Свою съемку за рулем автобуса водитель, видимо, не считает нарушением.
Между тем, полицейские Уральска уже изучили видео.
- Видео мы изучили. Сейчас устанавливаем водителя, который снимал на телефон во время езды. За пользование телефоном во время управления транспортным средством водителю грозит административный штраф до 5 МРП, - рассказал начальник МПС города Уральска Муслим Джардемов.
Дана Рахметова.
Фото: mgorod.kz.
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