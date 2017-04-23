На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателей

Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны, сообщает сообщает ТАСС





В министерстве уточнили, что это данные явки избирателей в метрополии на 12:00 по парижскому времени (16:00 аст).





Согласно данным МВД, это выше, чем явка за аналогичный период в 2012 году (28, 29%), но ниже, чем в 2007 году, когда этот показатель составлял 31,21%.



