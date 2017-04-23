На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателей
23 апреля 2017, 16:43
Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.
Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны, сообщает ТАСС.
В министерстве уточнили, что это данные явки избирателей в метрополии на 12:00 по парижскому времени (16:00 аст).
Согласно данным МВД, это выше, чем явка за аналогичный период в 2012 году (28, 29%), но ниже, чем в 2007 году, когда этот показатель составлял 31,21%.
Фото: AP Photo/Laurent Cipriani.
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