Министр иностранных дел РК посетил с визитом Катар

24-25 апреля рабочая поездка К. Абдрахманова по странам региона будет продолжена визитами в Саудовскую Аравию и Кувейт.

23 апреля 2017 года состоялся визит Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова в Катар, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





В Дохе главу внешнеполитического ведомства Казахстана принял Эмир Государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани.





В ходе тёплой беседы К. Абдрахманов передал Эмиру личное приглашение Президента Нурсултана Назарбаева принять участие в первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который пройдет в столице Казахстана 10-11 сентября 2017 года, отметив при этом важный содержательный вклад, вносимый Катаром в развитие этой сферы в исламском мире и за его пределами.





В этой связи на встрече также затронули подготовку катарской стороны к участию в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, с учетом положительного опыта, накопленного Катаром в области развития технологий «зелёной экономики».





Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив, что на всех направлениях казахстанско-катарского сотрудничества наблюдается положительная динамика.





Собеседники заинтересованно обсудили актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, ход Астанинского процесса и возможность расширения состава его участников путём привлечения к нему стран арабского мира, в том числе Катара. Министр проинформировал Эмира об основных приоритетах членства Казахстана в СБ ООН.





На переговорах со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдрахманом Аль-Тани глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что большинство договоренностей, достигнутых в ходе визита Эмира в Астану в январе 2014 г. и визита Президента Н. Назарбаева в Доху в октябре 2015 г. реализованы, наблюдается заметная активизация в двустороннем сотрудничестве.





Собеседники обсудили координацию международных усилий в борьбе с терроризмом и противодействию распространению экстремистских идеологий, отметив в этой связи значение конструктивного межцивилизационного диалога. К. Абдрахманов поблагодарил катарскую сторону за активную поддержку проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.





Стороны выразили обоюдное намерение к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем направлениям, в том числе торговому и транспортно-логистическому. На треке экономической дипломатии внешнеполитические ведомства двух стран успешно продвигают сотрудничество в финансовой и инвестиционной области, ведется подготовка очередного 5-го заседания Казахстанско-катарской комиссии высокого уровня и 1-го Казахстанско-катарского бизнес-форума в Астане. Динамично развивается сотрудничество между Центральным банком Катара и Международным финансовым центром в Астане, в том числе по внедрению в Казахстане инструментов исламского финансирования. Катарская сторона проявляет интерес программе приватизации государственных активов в экономике Казахстана.





Стоит отметить, что Государство Катар оказало значительную поддержку Казахстану в период строительства Астаны, профинансировав, в частности, возведение Исламского культурного центра «Нур Астана». В настоящее время на средства катарской стороны строится средняя школа в столице, ведется подготовка к реализации еще нескольких проектов в социальной сфере.





Кроме того, Катар одним из первых среди арабских государств вступил в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Исламскую организацию продовольственной безопасности.





На встречах в Дохе К. Абдрахманов также ознакомил собеседников с итогами недавней конституционной реформы в Казахстане, основными аспектами «Третьей модернизации» и программной статьи Президента Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».





24-25 апреля рабочая поездка К. Абдрахманова по странам региона будет продолжена визитами в Саудовскую Аравию и Кувейт.