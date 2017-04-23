В США зевающая журналистка прервала прогноз погоды

Ведущий прогноза при этом не удержался от смеха.

Изображением широко зевающего корреспондента прервало прогноз погоды на американском телеканале KSCH12, сообщает сообщает РИА Новости





Ролик выложила на странице в Facebook журналистка Диди Сан.





Из-за ошибки режиссера карта Соединенных Штатов в прогнозе погоды внезапно сменилась изображением Сан, которая устало зевала в ожидании эфира. Ведущий прогноза при этом не удержался от смеха.





"Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!" – написала Сан в подписи к видео.







