В США зевающая журналистка прервала прогноз погоды
23 апреля 2017, 18:44
Ведущий прогноза при этом не удержался от смеха.
Изображением широко зевающего корреспондента прервало прогноз погоды на американском телеканале KSCH12, сообщает РИА Новости.
Ролик выложила на странице в Facebook журналистка Диди Сан.
Из-за ошибки режиссера карта Соединенных Штатов в прогнозе погоды внезапно сменилась изображением Сан, которая устало зевала в ожидании эфира. Ведущий прогноза при этом не удержался от смеха.
"Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!" – написала Сан в подписи к видео.
Фото: кадр из видео.
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