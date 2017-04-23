Водитель заблокировал машину детской скорой в Москве
23 апреля 2017, 19:17
Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской "скорой".
Задержан 34-летний мужчина, который не дал проехать машине детской "скорой" на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщала, что московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице.
По данным СК, 20 апреля 2017 года подозреваемый не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской "скорой".
"Задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления", — говорится в сообщении.
Ранее некоторые российские СМИ опубликовали видеозапись, на которой водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Фото: РИА Новости. Рамиль Ситдиков.
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