Водитель заблокировал машину детской скорой в Москве

Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской "скорой".

Задержан 34-летний мужчина, который не дал проехать машине детской "скорой" на юге Москвы, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.





Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщала, что московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице.





По данным СК, 20 апреля 2017 года подозреваемый не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми спецсигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской "скорой".





"Задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления", — говорится в сообщении.





Ранее некоторые российские СМИ опубликовали видеозапись, на которой водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.







