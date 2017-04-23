Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанец стал лауреатом конкурса юных пианистов в Брюсселе

23 апреля 2017, 19:31

В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.

В Брюсселе прошел международный конкурс юных пианистов Merci, Maestro!, по итогам которого воспитанник Казахского национального университета искусств Биали Бикенов стал лауреатом в категории «Самый молодой исполнитель», сообщает Казинформ.

Творческий фестиваль, который проходил с 20 по 23 апреля, был организован при поддержке музыкальной школы им. П. И. Чайковского в Брюсселе. В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.

Состязание состояло из отборочного этапа и финала. В первом туре конкурса семилетний Биали Бикенов исполнил «Маленькую прелюдию» И. Баха, «Этюд №5» М. Мошковского и «Легенду» Г. Жубановой, а в финале сыграл «Клоунов» Д. Кабалевского и одну из сонат Л. В. Бетховена.

Тимур Дюсекеев.

Фото: mercimaestro.be.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...