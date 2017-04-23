Казахстанец стал лауреатом конкурса юных пианистов в Брюсселе
23 апреля 2017, 19:31
В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.
В Брюсселе прошел международный конкурс юных пианистов Merci, Maestro!, по итогам которого воспитанник Казахского национального университета искусств Биали Бикенов стал лауреатом в категории «Самый молодой исполнитель», сообщает Казинформ.
Творческий фестиваль, который проходил с 20 по 23 апреля, был организован при поддержке музыкальной школы им. П. И. Чайковского в Брюсселе. В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.
Состязание состояло из отборочного этапа и финала. В первом туре конкурса семилетний Биали Бикенов исполнил «Маленькую прелюдию» И. Баха, «Этюд №5» М. Мошковского и «Легенду» Г. Жубановой, а в финале сыграл «Клоунов» Д. Кабалевского и одну из сонат Л. В. Бетховена.
Тимур Дюсекеев.
Фото: mercimaestro.be.
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