Казахстанец стал лауреатом конкурса юных пианистов в Брюсселе

В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.

В Брюсселе прошел международный конкурс юных пианистов Merci, Maestro!, по итогам которого воспитанник Казахского национального университета искусств Биали Бикенов стал лауреатом в категории «Самый молодой исполнитель», сообщает сообщает Казинформ





Творческий фестиваль, который проходил с 20 по 23 апреля, был организован при поддержке музыкальной школы им. П. И. Чайковского в Брюсселе. В конкурсе приняли участие 92 юных дарования из 28 стран мира в возрасте до 19 лет включительно.





Состязание состояло из отборочного этапа и финала. В первом туре конкурса семилетний Биали Бикенов исполнил «Маленькую прелюдию» И. Баха, «Этюд №5» М. Мошковского и «Легенду» Г. Жубановой, а в финале сыграл «Клоунов» Д. Кабалевского и одну из сонат Л. В. Бетховена.





Тимур Дюсекеев.



