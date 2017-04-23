Состоялись матчи восьмого тура Премьер-Лиги

«Астана» разгромила «Тараз», павлодарский «Иртыш» упустил победу над алматинским «Кайратом», шымкентский «Ордабасы» дома проиграл костанайскому «Тоболу» — в матчах восьмого тура Премьер-Лиги.





Премьер-Лига

8-й тур, 23 апреля





«Иртыш» — «Кайрат» 3:3 (2:1)

Голы: Гоу 5 (0:1), Живкович с пенальти 13 (1:1), Дарабаев 29 (2:1), Джедже 40 (3:1), Иличевич 60 (3:2), Исламхан 89 (3:3)

Удаление: Арзо 58





Пожалуй, лучший матч сезона прошел в Павлодаре. Быстрый гол Жерара Гоу, казалось, предопределил ход, однако травма Стаса Покатилова и выход Владимира Грошева дали о себе знать, павлодарцы сравняли, вышли вперед и закрепили успех, тут еще и Сесар Арзо был удален. Тем не менее, алматинцы не рассыпались, сначала Иво Иличевич, а затем Бауыржан Исламхан поражали ворота Давида Лория. Теряют два очка хозяева в принципиальном сражении, а гости приобретают одно.





«Астана» — «Тараз» 4:0 (3:0)

Голы: Граховац 13 (1:0), Кабананга 33 (2:0), Жалмукан 43 (3:0), Кабананга 84 (4:0)





Чемпион позабавился игре с «Таразом». Видимо, на старт чемпионата таразцев хватило, а теперь команда пошла по швам. Быстрый гол со штрафного Срджана Граховаца стал началом, в дальнейшем ворота Владимира Логиновского и вышедшего на второй тайм Джурахона Бабаханова поражали еще трижды, дубль оформил Жуниор Кабананга. Ну, как-то так... Набрала ход «Астана», интересно будет понаблюдать за встречами с более сильными оппонентами.





«Ордабасы» — «Тобол» 1:2 (1:0)

Голы: Ковальчук 45 (1:0), Жангылышбай 63 (1:1), Деспотович 68 (1:2)





Шымкентцы показали сегодня, как можно проиграть, когда владеешь полным преимуществом. Выстроенная и отлаженная оборона костанайцев держалась практически до концовки первой половины, когда Кирилл Ковальчук сумел счет открыть. После перерыва костанайцы начали действовать острее и забили дважды, что несколько удивило, потому, как преимущество в это время было у соперника. Теперь «Тобол» входит в первую тройку, куда команду и отправляли до начала сезона.





«Акжайык» — «Кайсар» 1:0 (0:0)

Гол: Валиуллин 56 (1:0)





Сбавляет обороты кызылординский «Кайсар», раз за разом теряя очки. В противостоянии с уральцами на выезде «волки» показали, что желание, может взять верх над классом. Судя по всему, слишком перехвалили «Кайсар», болельщики которого уже и о чемпионстве задумались, а теперь потихоньку спускаются на землю. Последние игры говорят о вероятности пребывать в середине турнирной таблицы, но не более того.





Матч «Актобе» — «Шахтер» пройдет 28 июня, а «Атырау» — «Окжетпес» соответственно 26 июля.







