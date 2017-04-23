Белорусские военные пригрозили Литве силой

В Минске предупредили Литву о готовности военных применить силу в случае повторных нарушений воздушной границы. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев в эфире «ВоенТВ», передает «Интерфакс».





Военнослужащий отметил, что 19 апреля литовский гражданский самолет влетел в белорусское воздушное пространство «вблизи строящейся атомной станции». «Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Белоруссия силовых мер по данному самолету не принимали», — сказал он.





Двигалев указал на добрососедские отношения с Литвой, но при этом добавил, что в Вильнюсе должны понимать важность выполнения соглашений. «Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — добавил командующий.





Белорусские военные настаивают, что не было никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать нарушение.





По данным Минобороны, Вильнюс был проинформирован о легкомоторном самолете, направляющемся в сторону границы. Однако тот продолжил полет, на восемь километров вошел в белорусское воздушное пространство, лишь после этого совершил разворот и полетел обратно.





В связи с инцидентом 22 апреля в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы в республике Андрюс Пулокас. Главе дипмиссии была вручена нота протеста. В ней говорится, что белорусская сторона ожидает разъяснений.







