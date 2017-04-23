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Лихач заснял собственное ДТП на трассе в ЮКО

23 апреля 2017, 20:31

Неуправляемый Mercedes несколько раз перевернулся и вылетел с дороги на обочину.

Водитель Mercedes разогнал свой автомобиль до 260 км/ч и угодил в аварию. Весь процесс был снят на камеру, передает Zakon.kz. Фото и видео происшествия попали в соцсети и месссенджеры.

Судя по разговору молодых людей, они решили испытать иномарку на прочность на бетонной трассе. На кадрах видно, как стрелка спидометра достигла отметки в 240 км/ч. Водитель продолжил ускорение, в какой-то момент лопнуло колесо. Неуправляемый Mercedes несколько раз перевернулся и вылетел с дороги на обочину.

Неизвестно, целы ли водитель и пассажир.




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