Лихач заснял собственное ДТП на трассе в ЮКО
23 апреля 2017, 20:31
Неуправляемый Mercedes несколько раз перевернулся и вылетел с дороги на обочину.
Водитель Mercedes разогнал свой автомобиль до 260 км/ч и угодил в аварию. Весь процесс был снят на камеру, передает Zakon.kz. Фото и видео происшествия попали в соцсети и месссенджеры.
Судя по разговору молодых людей, они решили испытать иномарку на прочность на бетонной трассе. На кадрах видно, как стрелка спидометра достигла отметки в 240 км/ч. Водитель продолжил ускорение, в какой-то момент лопнуло колесо. Неуправляемый Mercedes несколько раз перевернулся и вылетел с дороги на обочину.
Неизвестно, целы ли водитель и пассажир.
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