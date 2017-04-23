Трамп назвал проходящие во Франции выборы "очень интересными"
23 апреля 2017, 20:50
Ранее Трамп заявлял, что теракт в Париже накануне президентских выборов во Франции способствует усилению позиций Ле Пен.
Президент США Дональд Трамп назвал проходящие во Франции президентские выборы "очень интересными", сообщает РИА Новости.
"Очень интересные выборы сейчас проходят во Франции", — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.
Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас заявил, что Трамп может предположить, кто окажется победителем на выборах во Франции, но у него нет предпочтений среди кандидатов. Он также опроверг утверждения, что американский президент якобы является сторонником лидера Национального фронта Марин Ле Пен.
Ранее Трамп заявлял, что теракт в Париже накануне президентских выборов во Франции способствует усилению позиций Ле Пен.
Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
Фото: AFP 2017 / Charly Triballeau.
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