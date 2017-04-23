Порошенко потребовал наказать виновных в гибели сотрудника ОБСЕ в ЛНР

Петр Порошенко заявил, что виновные в гибели сотрудника ОБСЕ на территории ЛНР должны быть наказаны. В Министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики обвиняют в подрыве автомобиля ОБСЕ украинских диверсантов.

Инцидент с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должен быть расследован, а виновные — понести наказание. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, передает передает РБК





«Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны», — отметил Порошенко. Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину быть в постоянной координации с ОБСЕ.





Украинский лидер также выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии и подчеркнул, что Киев осуждает «все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ». «Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», — добавил президент.





Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе утром в воскресенье возле деревни Пришиб — на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как уточнили в ОБСЕ, в результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.





В народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль ОБСЕ «отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ». В Министерстве государственной безопасности республики возложили ответственность за произошедшее на «подготовленную украинскую ДРГ» (диверсионно-разведывательную группу. — РБК).





По информации источника «Интерфакса» в силовых структурах, в результате подрыва автомобиля погиб гражданин США и пострадали граждане Германии.





Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года. Основные задачи миссии — беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.



