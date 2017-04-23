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Режим повышенной готовности к ЧС ввели в Зыряновском районе Восточного Казахстана

23 апреля 2017, 22:05

Местный исполнительный орган в оперативном порядке осуществил отвод воды, во избежание размытия моста.

Из-за поднятия уровня воды на автодороге села Парыгино - город Зыряновск в Восточно-Казахстанской области сегодня днем образовался перелив. Угрозы близлежащим поселкам нет, передает Казинформ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Местный исполнительный орган в оперативном порядке осуществил отвод воды, во избежание размытия моста. Было задействовано 6 самосвалов, погрузчик, экскаватор. Сейчас перелив реки Бобровка ликвидирован.

Для обеспечения безопасности из Усть-Каменогорска выехала группа спасателей специализированного отряда ДЧС ВКО в составе 20 человек, из Бухтармы отряд ВРАОСО из 5 человек. Службы ЧС будут вести круглосуточное дежурство и мониторить уязвимые места.

Тем временем в поселке Новая Ульба Глубоковского района, продолжаются работы по недопущению подтопления оставшейся территории села. Силами местного акимата произведена насыпь инертного материла. Завезено более 200 кубометров гравия, сообщили в департаменте.

Людмила Малько.

Фото: inform.kz.

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