Режим повышенной готовности к ЧС ввели в Зыряновском районе Восточного Казахстана
23 апреля 2017, 22:05
Местный исполнительный орган в оперативном порядке осуществил отвод воды, во избежание размытия моста.
Из-за поднятия уровня воды на автодороге села Парыгино - город Зыряновск в Восточно-Казахстанской области сегодня днем образовался перелив. Угрозы близлежащим поселкам нет, передает Казинформ со ссылкой на ДЧС ВКО.
Местный исполнительный орган в оперативном порядке осуществил отвод воды, во избежание размытия моста. Было задействовано 6 самосвалов, погрузчик, экскаватор. Сейчас перелив реки Бобровка ликвидирован.
Для обеспечения безопасности из Усть-Каменогорска выехала группа спасателей специализированного отряда ДЧС ВКО в составе 20 человек, из Бухтармы отряд ВРАОСО из 5 человек. Службы ЧС будут вести круглосуточное дежурство и мониторить уязвимые места.
Тем временем в поселке Новая Ульба Глубоковского района, продолжаются работы по недопущению подтопления оставшейся территории села. Силами местного акимата произведена насыпь инертного материла. Завезено более 200 кубометров гравия, сообщили в департаменте.
Людмила Малько.
Фото: inform.kz.
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