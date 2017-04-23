Сборная Казахстана по хоккею крупно проиграла Южной Корее на чемпионате мира-2017

Во втором матче Первого дивизиона чемпионата мира-2017 сборная Казахстана встречалась с командой Южной Кореи.





В первом периоде на шайбу Брэндона Боченски ответил Ан Йин Ху, во втором единственным кто забрасывал, стал нападающий казахстанцев Найджел Доус. На старте заключительной двадцатиминутки Алекс Плант уровнял шансы на успех, а Шин Сан Хун вывел корейцев вперед, позже Плант и Ким Кисун подвели итог. 5:2 — победа Южной Кореи.





25 апреля в 16:30 Казахстан сыграет с Польшей.





Казахстан — Южная Корея 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)





Шайбы:

1:0 — 08:01 Боченски (Доус). В равенстве

1:1 — 15:56 Ан Йин Ху (Ким Ки-Сунг). В равенстве

2:1 — 33:25 Доус (Боченски, Сен-Пьер). В равенстве

2:2 — 45:48 Плант (Чо Мин Хо, Сфивт). В равенстве

2:3 — 47:03 Шин Сан Хун (Чо Мин Хо). В равенстве

2:4 — 49:58 Плант. В равенстве

2:5 — 51:41 Ким Кисун (Плант, Ким Санвук). В большинстве +2





Вратари: Далтон — Колесник

Штраф: 31:6 (0:0, 4:4, 27:2)







