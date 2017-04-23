Опубликовано видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
23 апреля 2017, 22:35
На кадрах виден сильно поврежденный взрывом автомобиль, а также разбросанные по земле вещи его пассажиров.
Появилось видео с места подрыва на мине автомобиля Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Видеоролик опубликован телеканалом RT, передает РИА Новости.
На кадрах виден сильно поврежденный взрывом автомобиль, а также разбросанные по земле вещи его пассажиров.
Инцидент произошел в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения. При подрыве автомобиля погиб гражданин США, наблюдатели ОБСЕ, находившиеся в машине, получили ранения, заявили в МИД РФ. Ранее на Украине заявляли, что погибший — гражданин Великобритании.
Фото: кадр из видео.
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