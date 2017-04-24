Данные экзитполов показали отрыв Макрона от Ле Пен

Бывший министр экономики Франции, кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента страны. По данным бельгийского телеканала RTBF, который основывается на опросах голосовавших, Макрон набирает 26 процентов голосов.





За второе место борются лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, идущая на результат в 23 процента голосов, ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон (21 процент), а также представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, набирающий 17 процентов.





Первые данные экзитполов показывали, что Макрон набирает 24 процента голосов, а Ле Пен — 22.





Публикация подобных сведений во Франции запрещена законом до закрытия последних избирательных участков в стране (предполагается, что это произойдет в 00:00 аст), однако запрет не распространяется на зарубежные СМИ.





В том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, будет проводиться второй тур выборов. Он намечен на 7 мая.







