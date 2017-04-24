Exit polls: во второй тур выборов во Франции выходят Макрон и Ле Пен

В первом туре выборов президента побеждает Эммануэль Макрон, набравший 23,7% голосов, у Марин Ле Пен — 21,7%, Меланшона — 19,5%, Фийона — 19,5%, свидетельствуют данные института IPSOS, передает передает РИА Новости





Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.





В случае избрания на высший пост, Эммануэль Макрон станет самым молодым президентом в истории Франции. В апреле 2016 года экс-министр экономики основал движение En Marche! ("Вперед"), а уже в ноябре объявил о решении баллотироваться на пост главы государства.





Среди его ключевых предвыборных обещаний — снижение безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Также Макрон выступает за повышение военных расходов, восстановление призыва в армию и более решительную борьбу с терроризмом. В вопросе антироссийских санкций он занимает более жесткую позицию, чем другие фавориты президентской гонки. Говоря о готовности вести "требовательный диалог" с Россией, Макрон увязывает снятие ограничений с выполнением минских соглашений.





Марин Ле Пен — лидер долгое время считавшейся внесистемной партии "Национальный фронт". Этот пост она "унаследовала" в 2011 году от своего отца, основателя партии Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.





В своих выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о "четырех суверенитетах". Своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. Ле Пен не скрывает, что не любит ЕС.





"Я полагаю, что Евросоюз сделал много плохого нашей стране и нашему народу: в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — заявила она в телеинтервью, на участие в котором согласилась лишь на условии, что из студии уберут флаг ЕС. В первоочередных планах после избрания — референдум по Frexit. Вместе с тем, будущее она видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США.



