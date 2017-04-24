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В Караганде спасатели обнаружили труп пожилой женщины с топором в голове

24 апреля 2017, 00:34

Стало известно, что внук пожилой женщины страдал расстройством психики.

23 апреля спасатели карагандинской частной службы спасения, проникнув в квартиру на пятом этаже через открытое окно, обнаружили бездыханное тело старушки с топором в голове, сообщает eKaraganda.

Вызов от родственников женщины – дочери и внучки – поступил на номер 1355 около 19:00. Старушка жила в квартире по адресу Металлистов, 26 вместе с внуком. В последнее время бабушка перестала выходить на связь, попытки попасть в жилище тоже ни к чему не привели – дверь была наглухо закрыта. Тогда близкие обратились в частную службу спасения.

- К моменту нашего приезда возле дома уже стояли сотрудники полиции, которых вызвали родственники – они подозревали что-то нехорошее. Полицейские сами не могли проникнуть в квартиру, ждали нас. Спасатель спустился в окно, залез в кухню, прошел дальше, сразу открыл дверь. Посмотрел – она лежала в зале, прямо в голове топор торчал. Сотрудники полиции забежали, мы сразу вышли – не имеем права оставаться, - рассказывает начальник собственной безопасности ТОО «Карагандинская служба спасения ЧС» Андрей Фридовский.

Как стало известно, внук пожилой женщины страдал расстройством психики.

- Дочь рассказала, что открыто окно кухни. Я спустился, смотрю – открыто окно, спускаюсь, залезаю в окно, снимаю веревку спускового устройства, ступаю на пол, бегу к двери сразу, открываю дверь и запускаю полицию. Полиция заходит в зал, и там труп – лежит бабушка, накрытая одеялом, торчит топор из головы, - поведал спасатель Турсынхан Токтасов.

После произошедшего, как говорят работники частной службы спасения, с родственниками больше не общались: «только крики, слезы».

Они также рассказали, что это далеко не первый случай на их практике. Спасатели хорошо обучены работе в подобных ситуациях.

- В основном наркоманов находим, золотой укол, как говорится. То есть укол принимает, не рассчитывает с дозой и сразу умирает. Как правило, это не то чтобы бомжи какие-нибудь, а приличные люди, живущие в богатых квартирах, - добавил Андрей Фридовский.

Фото: ekaraganda.kz.

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