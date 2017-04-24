Ле Пен назвала первые результаты выборов во Франции «историческими»

По данным института общественного мнения IFOP, Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов, получив 21,6% голосов избирателей. Ее опередил экс-министр экономики франции Эмманюэль Макрон. Он набрал 23,3%.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала промежуточные результаты первого тура президентских выборов во Франции «историческими», передает передает РБК со ссылкой на Reuters.





«Мы понимаем, что эти выборы вызвали большие дебаты. И сегодня эти дебаты заканчиваются», — заявила Ле Пен. Она призвала «всех патриотов» объединиться.





По данным института общественного мнения IFOP, Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов, получив 21,6% голосов избирателей. Ее опередил экс-министр экономики франции Эмманюэль Макрон. Он набрал 23,3%.



