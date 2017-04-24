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Ле Пен назвала первые результаты выборов во Франции «историческими»

24 апреля 2017, 01:27

По данным института общественного мнения IFOP, Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов, получив 21,6% голосов избирателей. Ее опередил экс-министр экономики франции Эмманюэль Макрон. Он набрал 23,3%.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала промежуточные результаты первого тура президентских выборов во Франции «историческими», передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы понимаем, что эти выборы вызвали большие дебаты. И сегодня эти дебаты заканчиваются», — заявила Ле Пен. Она призвала «всех патриотов» объединиться.

По данным института общественного мнения IFOP, Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов, получив 21,6% голосов избирателей. Ее опередил экс-министр экономики франции Эмманюэль Макрон. Он набрал 23,3%.

Фото: Reuters/ Pascal Rossingol.

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