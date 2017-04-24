Пациент пожаловался на условия в Мангистауской областной больнице

Самое обидное, что врачи здесь профессионалы, кудесники, а вот условия для больных не на должном уровне, - рассказал пациент.

Пациент палаты №1 Андрей Лебедев пожаловался на условия в урологическом отделении Мангистауской областной больницы, пишет " пишет " Лада ".





Палата №1, по его словам, рассчитана на четверых человек. 23 апреля в палате поставили кушетку. На ней разместили молодого человека, которому удалили почку.





- Меня после операции разместили у окна на кровати. А вот парню не повезло. В понедельник обещают выписать двоих больных, но ведь парню лежать всю ночь на узкой кушетке, которую вместо матраца заправили одеялом. У него, с его слов, осложнения после операции, гематома. Самое обидное, что врачи здесь профессионалы, кудесники, а вот условия для больных не на должном уровне, - рассказал пациент.





Кроме того, как отметил Андрей Лебедев, в отделении нет душевой кабины. Его, как и других больных, перед операцией отправляют самостоятельно выбрить паховую область в туалет. Причем все скоблятся насухо.





Также Андрей Лебедев предоставил фотографию соседней одноместной палаты, отметив, что там "окно в опцию не входит".





По словам Аймета Мухаметова, заместителя директора по лечебной работе МОБ, капитальный ремонт не делали с 1989 года. Фактически отделение урологии открылось в ноябре 2016 года. До этого его не было.





- Не открыть отделение было невозможно. Люди ждут операций и другой урологической помощи. Создать условия на момент открытия не было возможности: на одной чаше здоровье и жизнь пациента, на другой - условия. Мы выбрали первое. Расширить это отделение «географически» мы не можем, так как рядом расположена хирургия Мунайлинского района. Если мы его расширим, то куда денем больных из хирургии. Мы знали, что «посыпятся» жалобы. Проблема условий пребывания решится в ближайшем будущем. Только в этом году после неоднократных обращений в инстанции, нам выделили деньги, составили смету. Ремонт планируют начать в июне текущего года. В день обращаются до 150 человек. В некоторых ситуациях нам приходится ставить дополнительно кушетки. У нас нет выхода. Лучше пусть пациент будет лежать на кушетке, но жив. Пришлось даже кабинет старшей медсестры отдать под палату. В отношении пациента палаты №1, одного тяжелобольного пациента из палаты №1 перевели в реанимацию. На его место положили парня, которого до этого вынужденно держали на кушетке, - прокомментировал Аймет Мухаметов.



