Олланд поздравил Макрона с успехом в первом туре выборов президента
24 апреля 2017, 02:00
Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Президент Франции Франсуа Олланд позвонил экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, который вышел во второй тур президентских выборов, и поздравил с победой в первом туре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает РИА Новости.
По данным агентства, Олланд не будет сегодня выступать, а лишь коротко сообщит о том, за кого будет голосовать во втором туре выборов.
Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Фото: РИА Новости. Дмитрий Горностаев.
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