В сентябре 2017 года в Казахстане будет создана электронная биржа труда

Об этом 21 апреля на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему «О создании электронной биржи труда и внедрении новых инструментов учета безработных и самозанятых» сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

В начале своего выступления он напомнил, что с 1 марта в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Ее основные задачи: организация массового обучения граждан востребованным профессиям для расширения их возможностей самостоятельного трудоустройства, создание условий для массового предпринимательства через кредитование, а также содействие в трудоустройстве и поддержка трудовой мобильности.

С начала реализации программы ее участниками стали более 80 тыс. человек, из них 31 тыс. трудоустроены на постоянные рабочие места, более 20 тыс. молодых специалистов направлены молодежную практику и социальные рабочие места, порядка 29 тыс. казахстанцев - на общественные работы. Началось подготовка кадров на краткосрочных курсах в рамках реализации 91 специального проекта, в ближайшее время в 5 областях в пилотном режиме будут запущены мобильные учебные центры. Выдано 260 микрокредитов для открытия собственного дела или расширения бизнеса.

«По поручению Главы государства, данному им в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года, в целях облегчения процесса поиска работы для граждан и квалифицированных сотрудников для работодателей мы приступили к созданию электронной биржи труда. Это будет бесплатная единая база информации от всех заинтересованных лиц на рынке труда: центров занятости населения (далее - ЦЗН), соискателей, предприятий, организаций всех форм собственности и рекрутинговых компаний, занимающихся подбором персонала. Таким образом, создание данной онлайн-платформы подразумевает переход от традиционного трудового посредничества к самостоятельному подбору вакансий и персонала», - сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, электронная биржа труда будет сформирована на базе уже действующего портала enbek.kz. Сейчас сотрудники Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК, занимающиеся усовершенствованием действующего Интернет-ресурса, разрабатывают новый функционал для онлайн-платформы. В частности, на электронной бирже труда для определенных категорий заинтересованных лиц предусматривается возможность создания личных кабинетов с целью минимизации административных барьеров и автоматизации предоставления отчетности.

Кроме того, электронная биржа труда будет интегрирована с базами данных государственных органов для получения полной информации о соискателях и работниках.

«Мы планируем запустить электронную биржу труда в сентябре 2017 года. В целом ее создание, во-первых, будет способствовать вовлечению работодателей и работников, ранее не пользовавшихся поиском соискателей и вакансий в Интернете, а также частные агентства занятости. Во-вторых, ЦЗН по сути будут выполнять функции HR-службы, при этом бесплатно. В-третьих, электронная биржа труда должна стать самым легким и привычным способом по поиску и предоставлению работы», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Вице-министр также добавил, что наряду с созданием электронной биржи труда ведется активная работа по модернизации работы центров занятости населения.

«Предусматривается внедрение новых стандартов оказания услуг, преобразование центров занятости из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как и в частном секторе, оплачивать труд работников центров по конечному результату. Также планируется оснастить центры занятости новыми компьютерами, установить программные комплексы, обеспечивающие доступ ко всем информационным системам министерства и эталонным базам. Для улучшения сервиса оказываемых услуг в центрах занятости населения Алматы, Астаны и Шымкента внедрены электронные очереди. До конца этого года электронные очереди будут внедрены в ЦЗН во всех областных центрах республики.

Для расширения гражданам доступа к услугам центров занятости населения по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК и при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК в 237 центрах обслуживания населения организовано 272 рабочих места для специалистов ЦЗН», - проинформировал Биржан Нурымбетов.

Другим инновационным инструментом, внедряемым МТСЗН РК для обеспечения занятости граждан, является информационная система «е-Халық», которая позволяет определить численность фактически проживающего населения; осуществлять мониторинг внутренней и внешней миграции; вести учет граждан, относящихся к социально-уязвимым категориям, а также безработных и самозанятых; актуализировать данные всех государственных информационных систем; обеспечить всеобщее декларирование доходов населения.

«Мы внедряем систему «е-Халық», в первую очередь, для решения вопросов занятости. Она будет содержать данные по всем лицам, которые имеют работу, получают социальные выплаты, являются безработными или самозанятыми. Во-вторых, эта система позволит казахстанцам, проживающим в сельской местности, встать на учет в качестве безработного по месту жительства, для этого не надо будет ехать в центр занятости населения. Там же им будут предоставлять всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки они могут рассчитывать», - сообщил Биржан Нурымбетов.

«е-Халық» - это усовершенствованная информационная система «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа», которая была запущена в пилотном режиме в мае 2015 года в Акмолинской области, с октября 2016 года - в Актюбинской области.