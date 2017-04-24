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Для получения подтверждения уплаты административных штрафов необходимо обращаться в уполномоченные органы

Перечень видов обязательных платежей в бюджет, по которым органы государственных доходов ведут учет исчисленных (начисленных) сумм и их поступлений в бюджет регламентирован нормами Налогового кодекса, к которым административные штрафы за нарушение законодательства не относятся, сообщает ДГД по Карагандинской области.

Административные штрафы относятся к компетенции уполномоченных органов Республики Казахстан.

Пунктом 155 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных Приказом Министерства финансов РК от 4 декабря 2014 года № 540, предусмотрено, что уполномоченные органы, ответственные за взимание поступлений в бюджет, для осуществления мониторинга поступлений, администрируемых ими, на основании письменного обращения получают от территориальных подразделений казначейства информацию о поступлениях по коду классификации поступлений бюджета в разрезе плательщиков.

Следовательно, уполномоченные органы располагают сведениями по поступлениям административных штрафов в бюджет, которые им предоставляют органы казначейства, и потребность в получении поступлений административных штрафов в бюджет от органов государственных доходов исключается.

Таким образом, для получения подтверждения уплаты административных штрафов физическим и юридическим лицам необходимо обращаться в соответствующие уполномоченные органы.


24 апреля 2017, 07:35
Источник, интернет-ресурс: Департамент гос. доходов по Карагандинской обл.

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