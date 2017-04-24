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В понедельник в Казахстане ожидаются дожди

24 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на юго-востоке местами сильный дождь,сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, местами порывы 23 м/с, в отдельных районах ожидется гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангыстаукой, днем в Атыраукой, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-22 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем 19°, ясно.

В Астане днем 11°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Fluper.ru

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