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Мужчина помочился на оживленной улице в Алматы

24 апреля 2017, 06:16

Кто именно это был еще неизвестно.

В Алматы очевидец снял на камеру пассажира легкового автомобиля, писающего прямо на проезжую часть на одной из оживленных улиц города, сообщает Patrul.kz.

"Ролик вряд ли оставит равнодушным хоть кого-то из горожан и гостей столицы. Не беремся спорить: общественных туалетов в Алматы, а тем более в оживленных местах, катастрофически не хватает. Видимо, не хватило сил дотерпеть и у пассажира иномарки, которому приспичило. Да так, что он не успел, а скорее всего просто не захотел хотя бы попытаться скрыться от глаз окружающих. Наверняка полицейские, изучив это видео, захотят найти и пожурить несдержанного мужчину", - говорится в статье.



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