Мужчина помочился на оживленной улице в Алматы

"Ролик вряд ли оставит равнодушным хоть кого-то из горожан и гостей столицы. Не беремся спорить: общественных туалетов в Алматы, а тем более в оживленных местах, катастрофически не хватает. Видимо, не хватило сил дотерпеть и у пассажира иномарки, которому приспичило. Да так, что он не успел, а скорее всего просто не захотел хотя бы попытаться скрыться от глаз окружающих. Наверняка полицейские, изучив это видео, захотят найти и пожурить несдержанного мужчину", - говорится в статье.



