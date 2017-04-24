Макрон изъявил желание «стать президентом всех французов»

«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать», — отметил он.

По словам Макрона, народ решил поставить его на первое место в первом туре выборов. «И я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — подчеркнул он.





Макрон добавил, что нынешние выборы стали важной вехой в политической истории Франции. «Французы отвергли кандидатов двух больших партий, которые правили страной последние 30 лет», — отметил он.





При этом Макрон поблагодари кандидата от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона и выдвиженца правящей Социалистической партии Бенуа Амона за поддержку и призыв голосовать за него во втором туре.





На решающем этапе выборов Макрон, по его словам, ставит целью добиться еще более внушительного результата. «Теперь, друзья, нам предстоит еще шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит ее основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов», — заявил кандидат.





Также Макрон объявил, что готов с понедельника, 24 апреля, начать создание новой коалиции в парламенте, передает РИА Новости.





По последним данным МВД, Макрон опережает свою соперницу, представителя «Национального фронта» Марин Ле Пен — они получили соответственно 23,40 и 22,64 процента.